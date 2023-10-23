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Здание алтайского Минтранса отремонтируют за 383 млн. Как оно будет выглядеть?

Здание алтайского Минтранса отремонтируют за 383 млн. Как оно будет выглядеть?

Найти подрядчика на объект в центре Барнаула пытаются уже в третий раз Проект здания Минтранса Алтайского края Министерство транспорта Алтайского края и "Алтайавтодор" уже в третий раз ищут подрядчика, который отремонтирует офисное здание на улице Папанинцев, 105, где базируются оба ведомства, а также Упрдор "Алтай".

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