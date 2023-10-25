"Не так хороши": Financial Times раскрыла, зачем "испуганные патриоты" потянулись обратно в Россию

Газета Financial Times констатирует: уехавшие из России граждане потянулись обратно. Оказалось, что за пределами родной страны найти работу оказалось сложнее, а прогнозы насчёт экономических потрясений в нашей стране не сбылись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии