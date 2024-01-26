Интересная жизнь с Vera Star Как только Финляндии захлебываясь от восторга объявила о том, что наконец-то она сбросила с себя ярмо зависимости от российского топлива, как тут же по какому-то "невероятному" стечению обстоятельств вышла из строя атомная электростанция "Ловииса".
Не успели финны объявить о победе над Россией, как Финляндия тут же погрузилась во тьму оставшись без АЭС
Комментарии
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sa
svet alex
Бизнес с нами вели, в злобу и ненависть к нам копили и явно не показывали, хотя смотрели всегда на нас презрительно и холодно! Сейчас для них настали счастливые времена, можно все это не скрывать. Ну что ж! Флаг им в руки! Только не надо им больше помогать и говорить, что там тоже есть русские. Русские, которые живут там уже десятилетия, уже не русские, а холодные, скупые и жадные чухонцы!
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13 час.
Олег Орлов
Когда-то я радовался и болел за финских спортсменов на олимпиаде в Сараево... До сих пор перед глазами впечатляющая победа на лыжне Марии Лиисы Хамяляйнен.. Соперницы Раисы Сметаниной. Даже лыжи купил фирмы KARHU. Да и многие в СССР позитивно смотрели на запад... Очень многое изменилось после псевдодружбы с Западом... Если у нас легко можно устроиться на работу иностранцам, то нашим рабочим не все рады... И претендовать на равные условия работы затруднительно...
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4 час.
Анд
По большому счету - да, хрен бы с ними, но эти дибилы могут получить у себя "Чернобыль дубль два" , и радиации принести с таким же успехом может и на нашу территорию🤷🏻♂️ порой кажется что америкоса им специально аварию построили что б устроить такую пакость России
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1 час.
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