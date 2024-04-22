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Закон, порядок, государство

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В Нижегородской области вынесен приговор сообщнику телефонных мошенников

Следственным отделом ОМВД России «Тоншаевский» расследовано уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», по трём фактам противоправных деяний, совершенных в отношении пенсионеров на территории Нижегородской и Ивановской областей.

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