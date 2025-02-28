Армения – Франция: о долгосрочных стратегических целях Парижа на Кавказе

Открытие «Зангезурского коридора» отвечает политике Франции, заинтересованной в уране Центральной Азии 10 февраля в Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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