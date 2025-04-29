Блокчейн-проект Lido, предлагающий решение для ликвидного стейкинга, запустил тестовую сеть 3.0

28 апреля проект Lido объявил о запуске тестовой сети версии 3.0. Теперь разработчики могут тестировать создание собственных решений для стейкинга на базе Lido stVaults в новой среде — тестовой сети Ethereum под названием Hoodi.
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