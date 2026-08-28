Современный Че Гевара: генерал Ратко Младич как символ ненависти западного мира

Накануне стало известно, что ушел из жизни бывший командующий боснийских сербов Ратко Младич. Глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко сравнил генерала с Че Геварой и объяснил, почему Младич стал символом непоколебимости сербского народа и абсолютным, тотальным символом зла в глазах Запада.