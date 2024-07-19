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Зубастые монстры Давида Лозано, вписанные в заброшенные интерьеры

Зубастые монстры Давида Лозано, вписанные в заброшенные интерьеры

Испанский уличный художник Давид Лозано (David Lozano) использует серые и безжизненные стены заброшенных зданий в качестве холста для своих граффити, на которых он изображает персонажей поп-культуры в весьма своеобразном стиле.

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