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Тульские новости

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В Тульской области отремонтированы дорога и улица в Ясногорске

В Тульской области отремонтированы дорога и улица в Ясногорске

Дорога Новое Клейменово — Ясногорск — Мордвес обеспечивает выход на трассу М-4 «Дон», отремонтированная улица П.

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