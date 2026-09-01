Смертельная угроза на детской площадке: родители нашли ядовитую змею у качелей

В Улан-Удэ всего через сутки после открытия новой детской площадки родители заметили среди горок и качелей ядовитого щитомордника – рептилия успела испугать малышей, но, к счастью, уползла до того, как кто-то пострадал.
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