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Mash: Минобороны РФ поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

Mash: Минобороны РФ поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

Министерству обороны РФ дано указание определить цели в Киеве для удара «Орешником». Тelegram-каналы Mash и Baza 7 мая сообщили, что Россия может ответить на провокации киевского режима, устроенные в Дни празднования 80-годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

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