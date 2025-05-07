Mash: Минобороны РФ поручено определить цели в Киеве для удара «Орешником»

Министерству обороны РФ дано указание определить цели в Киеве для удара «Орешником». Тelegram-каналы Mash и Baza 7 мая сообщили, что Россия может ответить на провокации киевского режима, устроенные в Дни празднования 80-годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.