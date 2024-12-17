«Великие ошибки» СССР: Сталин и национальный вопрос Газета "Правда" 23 февраля 1942 г. Предыдущая статья «Великие ошибки СССР: образование Советского Союза» вызвала бурную реакцию.
«Великие ошибки» СССР: Сталин и национальный вопрос
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Юрий Ильинов
О возможности начала Киевом «рождественского наступления» вместо «рождественского перемирия» Сегодня многие читатели задаются вопросом о том, где мы будем встречать Новый год. Закончим ли АТО в Курской области, выйдем ли на границы Днепропетровской области и так далее. При этом как-то не особо интересуясь тем, что и противнику необходимо ответить на тот же вопрос. Население Украины тоже хочет услышать от Зеленского бравурные речи о перемоге украинского оружия. Такое заявление стало бы хорошим мотивационным фактором не только для ВСУ, но и для тыла. Особенно на фоне провалов не только в военном, но и в политическом плане. Сегодня настроения украинцев находятся не в лучшем состоянии. На Банковой прекрасно понимают, что хоть какая-то победа необходима. Как понимают и то, что на уже существующих фронтах у них шансов нет. Достаточно показательно в этом плане заявление Орбана о том, что Киеву было предложено рождественское перемирие, от которого Зеленский отказался. Внешне это выглядит нелогичным, но если рассматривать факты, которые иногда просачиваются в прессу или становятся известны из других источников, то многое становится очевидным. Попробуйте ответить сами себе на вопрос, в каком случае одна из сторон конфликта отказывается от перемирия? Только в том, когда есть надежда на какой-то успех! Пусть маленькая, но есть. А теперь добавьте заявление Сырского о том, что ВСУ должны не только обороняться, но и контратаковать. Это заявление тоже сделано совсем недавно, в конце ноября, в интервью одному из военных журналистов: «Победа невозможна, если Вооруженные силы будут работать только в обороне. Мы должны перехватить инициативу и контратаковать. Мы это сделали и сделаем. Где и кто — увидите». В разговорах с некоторыми специалистами я сталкиваюсь с таким, по моему мнению, рискованным выводом, что Киев сегодня озабочен больше обороной, чем какими-то победами. Логически могу согласиться, но сразу возникает вопрос о состоянии самого Зеленского и его команды. А как же эффект «загнанной в угол кошки»? Зеленский смирился?.. Как быть со «счастливым Рождеством» для украинцев. Если проанализировать российско-украинскую границу именно с точки зрения возможности «короткой перемоги», сразу вспоминается Великая Отечественная… Помните брянских партизан? Сколько усилий приложили гитлеровцы, чтобы выкурить их из брянских лесов… А теперь представим, что вместо партизан в этих лесах появятся спецназовцы ВСУ. Пусть всего лишь в 20-30 километрах от границы. И сколько усилий тогда понадобится нам, чтобы вытеснить их назад, на Украину. Чем не перемога? Далее я попытаюсь подкрепить свою точку зрения некоторыми фактами.
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16 час.
Юрий Ильинов
Где резервы и самолеты, которые передали страны НАТО Украине В своих публикациях я уже не раз писал о тех странностях, которые происходят в информационном пространстве. В частности, о самолетах. Сколько было публикаций по этому поводу, и вдруг все остановилось. Панацея для Украины в виде F-16 неожиданно исчезла? Но тогда как воспринимать заявления западных стран о передаче самолетов? Да и наше Минобороны не спешит сообщать о сбитых F-16, хотя знают, что люди ждут таких сообщений. Те факты, что появляются в открытом доступе, говорят только о том, что сегодня действуют всего несколько машин. Да и то, они работают как средства ПВО. Скрыть наличие самолетов практически невозможно. Это прекрасно понимают обе стороны. Современная война и возможности разведки не позволяют на какой-то условно короткий срок скрыть наличие вооружения или резервов. И так самолеты ВСУ сегодня находятся на «подготовке», понимай, на ремонте, в соседних странах, в Польше и Румынии. Там же находятся и будущие пилоты этих машин из числа пилотов ВСУ. На аэродроме в Миньск-Мазовецки (Польша) сейчас находятся 16 машин. Авиагруппа нацелена на защиту Киева, возможную атаку по Белоруссии и атаку по приграничным районам России. 7 машин уже готовы к боевому применению и уже применяются как средства ПВО. Наверное, некоторые помнят, как один из F-16 гонялся за русской ракетой над Киевом до самого её попадания в цель. А потом самолет исчез. А исчез он просто потому, что в небе появились русские Су-35. Не в небе над Киевом, а просто в небе над своим аэродромом. Этого было достаточно, чтобы украинский американец драпанул на аэродром базирования в Польшу. Ракета Р-37М стала достаточным аргументом для драпа. Есть ещё около двух десятков самолетов, которые переданы ВСУ Нидерландами. Точнее, 18 машин, которые располагаются на авиабазе в Румынии близ города Фетешти. Эта авиагруппа сформирована конкретно под Крым и Севастополь в частности. Дальность по прямой примерно 450 километров… Интересно, что на этой авиабазе («Лейтенант-авиатор Георге Моциорница») НАТО организовали учебный центр для подготовки пилотов F-16 из европейских стран. То есть это не база, заточенная под Украину, а учебный для подготовки европейских пилотов. Украинцы же, по некоторым данным, прибыли в центр лишь в сентябре этого года. Итак, можно с уверенностью утверждать, что в распоряжении ВСУ уже есть довольно мощная группировка из 34 самолетов. Правда, готовность к работе этих машин пока условна. Да и пилотов ВСУ подготовлено маловато. Для 34 машин необходимы как минимум 68 летчиков. Но при особой необходимости, с учетом готовности машин к ведению БД, пилотов может хватить на десяток-полтора самолетов. Теперь о резервах. Помните, как мы долго критиковали собственную привычку «подгонять» события под какую-либо дату. Смешно, но и Запад страдает такой «болезнью». Американцы к Рождеству обещают закончить подготовку бригады для ВСУ. Вообще-то срок был определен чуть раньше, но что-то там застопорилось. Французы к этому же моменту обещают передать ВСУ три готовые, вооруженные и обеспеченные техникой и боеприпасами тяжелые механизированные бригады. Что они из себя представляют, поясню на недавно хорошо потрепанной бригаде имени Анны Киевской. Эта бригада получила от французов 128 бронетранспортеров VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких колесных танка AMX-10C. Добавьте к этому ещё и «Леопарды» и другую технику. Чем не бригада прорыва? Ну и те 6 или 7, если участь бригаду, которая сейчас зализывает раны в глубоком тылу после разгрома под Покровском вместе с бригадой Анны Киевской. Итак, мы получаем вполне себе приличную группировку войск, способную провести локальную тактическую операцию. По боевой мощи она вполне сопоставима с той, что была создана для нападения на Курскую область. Кстати, думаю, на момент выхода материала уже будет начата пиар-компания по восхвалению гениального главнокомандующего ВСУ, который сумел скрыть от противника значительную группировку войск для наступления.
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16 час.
Юрий Ильинов
Я о том, что, по некоторым данным, в прессу будет вброшена тема несоответствия утверждений Зеленского и других командиров и начальников ВСУ о том, что превосходство русских на некоторых участках достигает 5-ти, 8-ми и даже 10-ти крат. Это очередная гениальная уловка Зеленского! И это при том, что в России не проводят мобилизацию. Известна даже примерная цифра «спрятанных» военнослужащих — до 50–70 тысяч человек! Это как раз примерно соответствует тем самым резервам, которыми располагает сейчас Сырский. Те самые десять-одиннадцать бригад, о которых речь шла выше. Ну и ещё одна «новость», на которую тоже стоит обратить внимание. Впервые с начала операции ВСУ формируют из новых бригад корпус. То есть, говоря другими словами, ВСУ переходит на корпусную систему формирования. Корпус — это не просто объединение трех бригад под единым командованием. Это совершенно другое, более мощное формирование. Кроме боевых бригад, там есть множество других подразделений и частей, которые обеспечивают вполне комфортное существование объединения и возможность самостоятельно выполнять, в некоторых случаях, даже стратегические задачи. Выполнение же тактических задач для корпуса — естественная задача, ежедневная работа, если угодно. По некоторым сведениям, первый украинский корпус будет включать в себя 160-ю, 161-ю и 162-ю механизированные бригады. Известно, что корпусу будет придана собственная артиллерия, танки, зенитные и тыловые части. Думаю, именно этот корпус и получит первую боевую задачу, связанную с наступлением в Брянской области. Что дальше Я не утверждаю того, что наступление будет обязательно в Брянской области. Логическим объяснениям некоторые действия ВСУ и вообще руководства Украины не подчиняются. Вообще выбор для очередного «наступа» не велик. Либо Брянское, либо белорусское направление. Повторюсь, отказ от «рождественского перемирия» довольно показателен. Особенно для армии, которой любая остановка боевых действий хотя бы на пару суток необходима как глоток воды умирающему от жажды. Вытаскивать свои подразделения из котлов и карманов необходимо. А для подготовки таких операций требуется время. Вопрос о переговорах у хозяев Украины уже решен. Переговорам быть. Не сегодня, так завтра или послезавтра. И идея о том, что Киев должен иметь в рукаве хоть какие-то козыри, продолжает существовать в украинской и западной политической верхушке. Если это так, то наступление на российскую территорию или на территорию союзного государства вполне вписывается в эту логику. «Мы должны говорить с Россией на равных или не говорить вообще...» Думаю, в наших штабах уже есть какие-то планы по достойной встрече рождественского наступления ВСУ. Будем смотреть на развитие событий...
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16 час.
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