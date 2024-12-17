«Великие ошибки» СССР: Сталин и национальный вопрос

Юрий Ильинов О возможности начала Киевом «рождественского наступления» вместо «рождественского перемирия» Сегодня многие читатели задаются вопросом о том, где мы будем встречать Новый год. Закончим ли АТО в Курской области, выйдем ли на границы Днепропетровской области и так далее. При этом как-то не особо интересуясь тем, что и противнику необходимо ответить на тот же вопрос. Население Украины тоже хочет услышать от Зеленского бравурные речи о перемоге украинского оружия. Такое заявление стало бы хорошим мотивационным фактором не только для ВСУ, но и для тыла. Особенно на фоне провалов не только в военном, но и в политическом плане. Сегодня настроения украинцев находятся не в лучшем состоянии. На Банковой прекрасно понимают, что хоть какая-то победа необходима. Как понимают и то, что на уже существующих фронтах у них шансов нет. Достаточно показательно в этом плане заявление Орбана о том, что Киеву было предложено рождественское перемирие, от которого Зеленский отказался. Внешне это выглядит нелогичным, но если рассматривать факты, которые иногда просачиваются в прессу или становятся известны из других источников, то многое становится очевидным. Попробуйте ответить сами себе на вопрос, в каком случае одна из сторон конфликта отказывается от перемирия? Только в том, когда есть надежда на какой-то успех! Пусть маленькая, но есть. А теперь добавьте заявление Сырского о том, что ВСУ должны не только обороняться, но и контратаковать. Это заявление тоже сделано совсем недавно, в конце ноября, в интервью одному из военных журналистов: «Победа невозможна, если Вооруженные силы будут работать только в обороне. Мы должны перехватить инициативу и контратаковать. Мы это сделали и сделаем. Где и кто — увидите». В разговорах с некоторыми специалистами я сталкиваюсь с таким, по моему мнению, рискованным выводом, что Киев сегодня озабочен больше обороной, чем какими-то победами. Логически могу согласиться, но сразу возникает вопрос о состоянии самого Зеленского и его команды. А как же эффект «загнанной в угол кошки»? Зеленский смирился?.. Как быть со «счастливым Рождеством» для украинцев. Если проанализировать российско-украинскую границу именно с точки зрения возможности «короткой перемоги», сразу вспоминается Великая Отечественная… Помните брянских партизан? Сколько усилий приложили гитлеровцы, чтобы выкурить их из брянских лесов… А теперь представим, что вместо партизан в этих лесах появятся спецназовцы ВСУ. Пусть всего лишь в 20-30 километрах от границы. И сколько усилий тогда понадобится нам, чтобы вытеснить их назад, на Украину. Чем не перемога? Далее я попытаюсь подкрепить свою точку зрения некоторыми фактами.

Юрий Ильинов Где резервы и самолеты, которые передали страны НАТО Украине В своих публикациях я уже не раз писал о тех странностях, которые происходят в информационном пространстве. В частности, о самолетах. Сколько было публикаций по этому поводу, и вдруг все остановилось. Панацея для Украины в виде F-16 неожиданно исчезла? Но тогда как воспринимать заявления западных стран о передаче самолетов? Да и наше Минобороны не спешит сообщать о сбитых F-16, хотя знают, что люди ждут таких сообщений. Те факты, что появляются в открытом доступе, говорят только о том, что сегодня действуют всего несколько машин. Да и то, они работают как средства ПВО. Скрыть наличие самолетов практически невозможно. Это прекрасно понимают обе стороны. Современная война и возможности разведки не позволяют на какой-то условно короткий срок скрыть наличие вооружения или резервов. И так самолеты ВСУ сегодня находятся на «подготовке», понимай, на ремонте, в соседних странах, в Польше и Румынии. Там же находятся и будущие пилоты этих машин из числа пилотов ВСУ. На аэродроме в Миньск-Мазовецки (Польша) сейчас находятся 16 машин. Авиагруппа нацелена на защиту Киева, возможную атаку по Белоруссии и атаку по приграничным районам России. 7 машин уже готовы к боевому применению и уже применяются как средства ПВО. Наверное, некоторые помнят, как один из F-16 гонялся за русской ракетой над Киевом до самого её попадания в цель. А потом самолет исчез. А исчез он просто потому, что в небе появились русские Су-35. Не в небе над Киевом, а просто в небе над своим аэродромом. Этого было достаточно, чтобы украинский американец драпанул на аэродром базирования в Польшу. Ракета Р-37М стала достаточным аргументом для драпа. Есть ещё около двух десятков самолетов, которые переданы ВСУ Нидерландами. Точнее, 18 машин, которые располагаются на авиабазе в Румынии близ города Фетешти. Эта авиагруппа сформирована конкретно под Крым и Севастополь в частности. Дальность по прямой примерно 450 километров… Интересно, что на этой авиабазе («Лейтенант-авиатор Георге Моциорница») НАТО организовали учебный центр для подготовки пилотов F-16 из европейских стран. То есть это не база, заточенная под Украину, а учебный для подготовки европейских пилотов. Украинцы же, по некоторым данным, прибыли в центр лишь в сентябре этого года. Итак, можно с уверенностью утверждать, что в распоряжении ВСУ уже есть довольно мощная группировка из 34 самолетов. Правда, готовность к работе этих машин пока условна. Да и пилотов ВСУ подготовлено маловато. Для 34 машин необходимы как минимум 68 летчиков. Но при особой необходимости, с учетом готовности машин к ведению БД, пилотов может хватить на десяток-полтора самолетов. Теперь о резервах. Помните, как мы долго критиковали собственную привычку «подгонять» события под какую-либо дату. Смешно, но и Запад страдает такой «болезнью». Американцы к Рождеству обещают закончить подготовку бригады для ВСУ. Вообще-то срок был определен чуть раньше, но что-то там застопорилось. Французы к этому же моменту обещают передать ВСУ три готовые, вооруженные и обеспеченные техникой и боеприпасами тяжелые механизированные бригады. Что они из себя представляют, поясню на недавно хорошо потрепанной бригаде имени Анны Киевской. Эта бригада получила от французов 128 бронетранспортеров VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких колесных танка AMX-10C. Добавьте к этому ещё и «Леопарды» и другую технику. Чем не бригада прорыва? Ну и те 6 или 7, если участь бригаду, которая сейчас зализывает раны в глубоком тылу после разгрома под Покровском вместе с бригадой Анны Киевской. Итак, мы получаем вполне себе приличную группировку войск, способную провести локальную тактическую операцию. По боевой мощи она вполне сопоставима с той, что была создана для нападения на Курскую область. Кстати, думаю, на момент выхода материала уже будет начата пиар-компания по восхвалению гениального главнокомандующего ВСУ, который сумел скрыть от противника значительную группировку войск для наступления.