Свет: Волна, частица или что-то еще? Квантование магнитного потока дает неожиданный ответ и может изменить энергетику

Более ста лет физики бьются над, казалось бы, простым вопросом: что такое свет? Нам со школьной скамьи рассказывают о его двойственной природе, о том, что он может вести себя как волна, демонстрируя интерференцию и дифракцию, и как частица — фотон, проявляющаяся в фотоэффекте.