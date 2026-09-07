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Татар-информ

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Автоэксперт Гульчин предупредил об опасности бензина «Евро-2» и «Евро-3»

Автоэксперт Гульчин предупредил об опасности бензина «Евро-2» и «Евро-3»

Насколько вреден для двигателя бензин классов «Евро-2» и «Евро-3»Регулярная заправка современных автомобилей бензином низкого экологического класса может привести к быстрой потере защитных свойств моторного масла, рассказал NEWS.

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