Автоэксперт Гульчин предупредил об опасности бензина «Евро-2» и «Евро-3»

Насколько вреден для двигателя бензин классов «Евро-2» и «Евро-3»Регулярная заправка современных автомобилей бензином низкого экологического класса может привести к быстрой потере защитных свойств моторного масла, рассказал NEWS.
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