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«Наступление ненастоящее»: созданная пропагандой «виртуальная реальность» оборачивается против Киева

«Наступление ненастоящее»: созданная пропагандой «виртуальная реальность» оборачивается против Киева

Как мы все хорошо помним, первые месяцы СВО в отечественной блогосфере и частично журналистике циркулировал и склонялся на все лады тезис, будто украинская сторона сильно лучше нашей справляется с информационным сопровождением конфликта.

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