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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин о пропуске Гобером матча из-за рождения сына: «Первая реакция была «Вау, да ладно!»

«Я отец четверых детей. Я люблю своих детей и жену, но ей придется продержаться и потерпеть ради меня еще несколько часов в день матча плей-офф, лично для меня.

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