Русский музей представил в Когалыме выставку «Праздники по-русски»

В Культурно-выставочном центре Русского музея в Когалыме открылась выставка «Праздники по-русски». Экспозиция посвящена теме праздника в отечественном искусстве XVIII–XX веков и включает свыше 30 живописных произведений из собрания Русского музея.
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