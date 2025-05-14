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«МЮ» интересуется Хадсоном-Одои. «Форест» хочет продлить контракт с вингером

«МЮ» интересуется Хадсоном-Одои. «Форест» хочет продлить контракт с вингером

«Ноттингем Форест» ведет переговоры с 24-летним вингером о новом контракте. Действующее соглашение англичанина рассчитано до 30 июня 2026 года.

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