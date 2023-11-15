Небензя заявил, что жители Газы в ближайшие часы останутся без связи

Постпред Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время заседания СБ ООН предупредил, что в ближайшие часы жители сектора Газа лишатся доступа к связи из-за отсутствия электричества и останутся «в полной изоляции от всего мира».