Небензя заявил, что жители Газы в ближайшие часы останутся без связи

Постпред Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время заседания СБ ООН предупредил, что в ближайшие часы жители сектора Газа лишатся доступа к связи из-за отсутствия электричества и останутся «в полной изоляции от всего мира».
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