Лицемерные сожаления

Сами устроили залипуху для того, чтобы закрыть российское консульство в Бонне и "Русский дом" в Берлине, а теперь сожалеют.
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