В Кремле назвали тех, кому невозможно будет вернуться в Россию

Дмитрий Песков заявил, что Родина всегда открыта для всех, кроме врагов.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Россиянам, которые собирают деньги для Вооружённых сил Украины (ВСУ), ругают свою страну и клевещут на неё, будет невозможно вернуться в РФ.
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