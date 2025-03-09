Резня в Сирии: алавиты прячутся от боевиков ХТШ* на российской авиабазе Хмеймим

Леонид Руси

Исламисты ничего другого не могут придумать только как уничтожать всех, кто не их направления в вере... Это уже было... Сначала раскулачивали священников, потом кулаков, затем тройки работали... выполняли план по истреблению врагов народа, потом середников, потом революционеров, потом прорядили чку, потом генералитет... Потом евреев отравителей... Никого не забыл?