Медвежий угол
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Медвежий угол

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Резня в Сирии: алавиты прячутся от боевиков ХТШ* на российской авиабазе Хмеймим

Резня в Сирии: алавиты прячутся от боевиков ХТШ* на российской авиабазе Хмеймим

БлокнотРУ Ситуация в Сирии резко обострилась. Пришедшая к власти группировка ХТШ*, свергшая в декабре 2024 года бывшего президента Башара Асада, так и не смогла, а, может, и не хотела установить хотя бы минимальное согласие в стране.

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Комментарии
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Леонид Руси
Исламисты ничего другого не могут придумать только как уничтожать всех, кто не их направления в вере... Это уже было... Сначала раскулачивали священников, потом кулаков, затем тройки работали... выполняли план по истреблению врагов народа, потом середников, потом революционеров, потом прорядили чку, потом генералитет... Потом евреев отравителей... Никого не забыл?
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1 час.
Владимир Алтайцев
Заметьте, алавиты  не носят  хиджабы, и они  никогда  не станут ваххабитами. Значит, им надо помочь.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Алавиты  гораздо  ближе  к  христианству, чем  к  мусульманству.
Ответить
1 час.
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