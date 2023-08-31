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Федор Канарейкин: «Салавату» нужно будет сильно поработать, чтобы попасть в четверку. Им будет сложно»

– «Салават Юлаев» поборется за четверку? – Им будет сложно. Безусловно, в нее войдут «Ак Барс» и «Авангард», будет в следующем сезоне очень нацеленный «Трактор», не стоит забывать об «Автомобилисте».

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