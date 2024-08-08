Костромские полицейские поддержали акцию МВД России «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники из подразделений участковых уполномоченных полиции и патрульно-постовой службы, а также секретарь Общественного совета при региональном УМВД Вера Крылова посетили центр отдыха «Синие дали», где проходит тематическая смена активапатриотического движения «Беркут».