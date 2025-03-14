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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У него 13+31 в 64 играх

Форвард «Сент-Луиса» набрал 44-е (13+31) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 64 игры. Сегодня за 20:38 (1:17 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, полезность – «0».

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