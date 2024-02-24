Как создать скрытый шкаф в стене: простые способы и советы

Ваша стена может скрывать потайной шкафчик или секретную аптечку между стойками Хорошей идеей для любого дома может стать использование внутренней части стен в качестве места для хранения, что часто рекламируется как особенность жизни в крошечных домах.
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