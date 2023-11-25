Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Макаревич попросил помощи у россиян. Что ему от нас надо?

Макаревич попросил помощи у россиян. Что ему от нас надо?

Свой дом в Израиле он построил в "культурном центре" страны - в Хайфе, на 12 сотках.

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Комментарии
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виктор бажинов
Ну вот и пусть там сам тявкает тря-ля-ля ......... 🌹
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13 час.
Наталия Шумакова
Ну и наглец! Какое самомнение! Не тоскует он по России. Нет у него  и ему подобных никакой родины. Их цель - бабло стричь. В этом вся их суть.
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13 час.
Надежда
Очень скучает макар за прошлой жизнью в &quot;агрессивной&quot; России, востребованностью на ТВ, по круглогодичным гастролям и постоянно пухнущей кубышкой, чего лишился на родной и абсолютно миролюбивой земле обетованной...😏
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11 час.

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