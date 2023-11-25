Макаревич попросил помощи у россиян. Что ему от нас надо?

Ну вот и пусть там сам тявкает тря-ля-ля ......... 🌹

Наталия Шумакова

Ну и наглец! Какое самомнение! Не тоскует он по России. Нет у него и ему подобных никакой родины. Их цель - бабло стричь. В этом вся их суть.