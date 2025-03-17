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Царьград

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Американцы беспокоятся за здоровье Трампа после удара микрофоном по лицу

Американцы беспокоятся за здоровье Трампа после удара микрофоном по лицу

Рядовые американцы беспокоятся за здоровье своего президента Дональда Трампа после того, как президента ударили микрофоном по лицу.

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