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Калужские новости

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Шквал добрался до Калуги, Правобережье заливает

Шквал добрался до Калуги, Правобережье заливает

Шквал, о котором предупреждали спасатели, достиг Калуги, на Правобережье сильный ливень, в центре города дождь пока еще умеренныйЧитательница прислала в редакцию видео шквала, о котором предупреждали спасатели, и который наконец добрался до Калуги.

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