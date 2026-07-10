Шквал добрался до Калуги, Правобережье заливает

Шквал, о котором предупреждали спасатели, достиг Калуги, на Правобережье сильный ливень, в центре города дождь пока еще умеренныйЧитательница прислала в редакцию видео шквала, о котором предупреждали спасатели, и который наконец добрался до Калуги.