«У Киева нет правовых оснований претендовать на Крым»

У Киева нет никаких юридических оснований претендовать на Крым и Севастополь. В интервью URA.RU Николай Азаров, который возглавлял кабмин Украины до госпереворота 2014 года, рассказал, что еще в 2019 году власти своими руками лишили страну полуострова, аннулировав договор с Россией от 1997 года, который устанавливал госграницы.