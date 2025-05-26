У Киева нет никаких юридических оснований претендовать на Крым и Севастополь. В интервью URA.RU Николай Азаров, который возглавлял кабмин Украины до госпереворота 2014 года, рассказал, что еще в 2019 году власти своими руками лишили страну полуострова, аннулировав договор с Россией от 1997 года, который устанавливал госграницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии