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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«У Киева нет правовых оснований претендовать на Крым»

У Киева нет никаких юридических оснований претендовать на Крым и Севастополь. В интервью URA.RU Николай Азаров, который возглавлял кабмин Украины до госпереворота 2014 года, рассказал, что еще в 2019 году власти своими руками лишили страну полуострова, аннулировав договор с Россией от 1997 года, который устанавливал госграницы.

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