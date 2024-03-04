Тренер «Вашингтона» посочувствовал Кузнецову после отправки в фарм-клуб

Главный тренер американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Спенсер Карбери в воскресенье, 3 марта, заявил, что искренне сочувствует российскому форварду Евгению Кузнецову, который оказался в непростой жизненной ситуации после отправки в фарм-клуб.