«Берия — агент английской разведки»: за что на самом деле расстреляли главу МВД СССР

Список из 100 мифов о расстрелянном за измену родине советском политике Лаврентии Берии, который составил писатель Арсен Мартиросян, возглавляет именно заблуждение о его якобы антигосударственной деятельности.
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