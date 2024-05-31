МиГ-31 морально устарел и сильно износился. Скоро появится первый МиГ-41, самый обсуждаемый сверхсекретный истребитель-перехватчик!

Сегодня 2,5K прочитали Недавно в информационном пространстве разверзлась буря обсуждений о предстоящем появлении МиГ-41, истребителя-перехватчика нового поколения, который, как ожидается, по своим характеристикам и вооружению значительно превосходит все, что когда-либо создавалось в этом классе.