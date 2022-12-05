Уникальный Mercedes-Benz E 55 AMG на «механике» пустили с молотка аукциона Cars & Bids. Речь идёт о седане в кузове W210, владелец которого заменил исходный 5-ступенчатый автомат на ручную коробку передач с шестью скоростями и усиленным сцеплением.