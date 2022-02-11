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«МЮ» по-прежнему платит Гринвуду 75 тысяч фунтов в неделю. Nike разорвал с игроком контракт без компенсации

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему платит зарплату полузащитнику Мэйсону Гринвуду. Несмотря на то, что игрок был отстранен клубом после ареста по подозрению в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством своей девушке, «Юнайтед» продолжает платить Гринвуду, который получает 75 тысяч фунтов в неделю, пишет Daily Mail.

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