‼️🇵🇱🏴☠️По всей Польше ревёт тревога — граждан призывают срочно укрыться и следовать инструкциям ▪️Власти Польши усиленно готовят население к войне.
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‼️🇵🇱🏴☠️По всей Польше ревёт тревога — граждан призывают срочно укрыться и следовать инструкциям ▪️Власти Польши усиленно готовят население к войне.
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