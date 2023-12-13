«Ъ»: Прокуратура конфисковала холдинг предприятий ВПК у украинских экстремистов

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры Российской Федерации и направил холдинг предприятий военно-промышленного комплекса Росимуществу, так как выяснилось, что его владельцами являются участники экстремистской группы, которые спонсировали военных Украины и выступали против спецоперации.
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