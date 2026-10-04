БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Обратный отсчет обреченной «фортецi»: ВСУ ждут дня, когда останется последняя возможность драпа из Доброполья

Обратный отсчет обреченной «фортецi»: ВСУ ждут дня, когда останется последняя возможность драпа из Доброполья

Началась самая опасная для «хероев» фаза уличных боев, когда оборона близка к развалу Радомир Маркуш Фото: AP Photo/Alexei Alexandrov/TASS По данным нашего Минобороны, в Доброполье штурмовые группы 51-й армии совместно с подразделениями морской пехоты ведут наступление в северо-западной, восточной и центральной частях города.

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