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Царьград

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Минобороны Литвы провело учения на Куршской косе и в Клайпеде

Минобороны Литвы провело учения на Куршской косе и в Клайпеде

Вооруженные силы Литвы проводят учения в Клайпеде и на Куршской косе. Военные, включая ВМС и спецоперации, отрабатывают оперативное перемещение и защиту критической инфраструктуры, взаимодействуя с гражданскими структурами.

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