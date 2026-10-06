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ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать

ISW в панике: Россия модернизирует дроны быстрее, чем Киев учится сбивать

Российские войска продолжают модернизировать свои ударные дроны, чтобы наносить максимальный ущерб украинской инфраструктуре и позициям ВСУ до того, как Киев сможет внедрить эффективные контрмеры в массовом масштабе.

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