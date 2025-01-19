Ученые из Астраханского медуниверситета предложили новый способ борьбы с супербактериями

Они нашли способ повысить эффективность лечения инфекций до 70%. Ученые Астраханского государственного медицинского университета разработали новый способ создания препаратов для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, в том числе золотистым стафилококком, который вызывает тяжелые хронические инфекции и сепсис, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза, доктора медицинских наук Сергея Поройского.
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