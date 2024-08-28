❌ Под Евпаторией произошла авария на магистральном водоводе Повреждение водовода зафиксировали в районе села Прибрежное, там уже работает аварийная бригада.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❌ Под Евпаторией произошла авария на магистральном водоводе Повреждение водовода зафиксировали в районе села Прибрежное, там уже работает аварийная бригада.