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Царьград

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Пенсия неработающих русских в июне 2026 года выросла до 25 838 рублей

Пенсия неработающих русских в июне 2026 года выросла до 25 838 рублей

Социальный фонд России сообщает: средняя пенсия неработающих русских за год увеличилась на 1 833 рубля и составила 25 838 рублей в июне 2026 года, в отличие от 24 005 рублей в прошлом году.

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