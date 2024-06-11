Космонавты Кононенко, Чуб и Гребёнкин поздравили граждан РФ с Днём России

Российские космонавты Олег Кононенко , Николай Чуб и Александр Гребёнкин , которые находятся на Международной космической станции (МКС), поздравили граждан РФ с Днём России, сообщили 12 июня в «Роскосмосе».
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