Премьеры Peugeot в Париже: купе RCZ Vision и суперхэтчбек E-T16[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Peugeot показала на Парижском автосалоне сразу два концепта, вдохновленных моделями из прошлого: это купе RCZ Vision в стиле двухдверки RCZ и хэтчбек E-T16 в духе ралли-кара 205 T16.
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