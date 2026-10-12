Премьеры Peugeot в Париже: купе RCZ Vision и суперхэтчбек E-T16[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Peugeot показала на Парижском автосалоне сразу два концепта, вдохновленных моделями из прошлого: это купе RCZ Vision в стиле двухдверки RCZ и хэтчбек E-T16 в духе ралли-кара 205 T16.