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Военное обозрение

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Мобильные огневые группы ПВО: угрозы, концепция и решения

Мобильные огневые группы ПВО: угрозы, концепция и решения

Важнейшей составляющей отечественной ПВО к настоящему времени стали мобильные огневые группы. При помощи различного оснащения и вооружения они своевременно засекают и поражают опасные воздушные цели.

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