Академический районный суд Екатеринбурга приговорил Ивана Герасимова к 4 годам 6 месяцам принудительных работ и штрафу в 90 тысяч рублей за хищение более 8 млн рублей у предпринимателей под видом инвестиций в открытие новых спортшкол сети «Рекорд».
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