Академический районный суд Екатеринбурга приговорил Ивана Герасимова к 4 годам 6 месяцам принудительных работ и штрафу в 90 тысяч рублей за хищение более 8 млн рублей у предпринимателей под видом инвестиций в открытие новых спортшкол сети «Рекорд».