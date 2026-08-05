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Царьград

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Во Владимире открылся шестой в РФ Центр компетенций в сфере демографии

Во Владимире открылся шестой в РФ Центр компетенций в сфере демографии

Во Владимире начал работу шестой в России Центр компетенций в сфере демографии. Подразделение организовано на базе региональной системы социальной защиты, его деятельность будет направлена на аналитическую и методическую поддержку.

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