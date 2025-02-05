Отставка с выгодой: ЦРУ предлагает сотрудникам уйти с выплатой восьмимесячного пособия

Многие сотрудники ЦРУ, по оценке карьерных консультантов, неохотно реагируют на предложение. Их беспокоит вопрос законности перехода на другую работу во время получения выходного пособия, а также возможность возвращения на государственную службу в случае смены администрации.
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