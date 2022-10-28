Сотрудники уголовного розыска задержали в Сочи серийную мошенницу в сфере аренды жилья

В полицию поступил ряд сообщений о мошенничестве от владельцев недвижимости в Сочи. Со слов заявителей, сдав жилье в аренду на сутки женщине, они позже узнали о том, что их дом, квартира или комната арендована на длительный срок другими людьми.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
Свежие комментарии